Ospedale Polistena, Occhiuto: “finiti i primi lavori” | FOTO E VIDEO

30 Luglio 2022 12:19

“Il nostro impegno per i medici continuerà nelle prossime settimane”, afferma il governatore Occhiuto

“Si sono conclusi i primi lavori di ammodernamento del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Polistena. Opere, iniziate lo scorso 4 luglio su iniziativa del commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, Lucia Di Furia – che ringrazio per il suo determinato impegno -, e che avevano l’obiettivo – raggiunto in poche settimane – di ridare dignità a tanti spazi dedicati alla salute dei cittadini nei momenti di emergenza, e di consentire agli operatori sanitari, che trascorrono presso questa sede gran parte della propria giornata, di lavorare nelle migliori condizioni possibili”. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“L’azione di ammodernamento continuerà, con interventi mirati, nei prossimi mesi. Adesso la nostra attenzione continua ad essere proiettata al problema della carenza di medici e infermieri presso questa struttura sanitaria. Già nei prossimi giorni contiamo di poter avere novità positive per l’Ospedale di Polistena e per i cittadini delle aree limitrofe”, conclude Occhiuto.