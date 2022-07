Ospedale Polistena, incontro fra il segretario del circolo PD Policaro e il Prefetto Mariani

19 Luglio 2022 15:44

Marco Policaro, segretario del Circolo del Partito Democratico di Polistena, incontra il Prefetto di Reggio Calabria, dott. Massimo Mariani, in merito alla grave situazione del servizio sanitario della Piana di Gioia Tauro con focus sull’ospedale di Polistena

Nella mattinata di ieri una delegazione del Circolo del Partito Democratico di Polistena, guidata dal Segretario Marco Policaro, è stata ricevuta da S.E. il Prefetto di Reggio Calabria, dott. Massimo Mariani. Oggetto dell’incontro la grave situazione del servizio sanitario nella Piana di Gioia Tauro ed in particolare lo stato di massima criticità in cui si trova il presidio ospedaliero di Polistena. La delegazione ha esposto al Prefetto i molteplici aspetti legati alle gravi carenze dei servizi ospedalieri ed alle varie disfunzioni dell’organizzazione sanitaria nel suo complesso: una situazione gravissima che, secondo la delegazione, di fatto ha sospeso il diritto alla salute per i cittadini dell’intera Piana di Gioia Tauro.

La delegazione del PD ha consegnato al Sig. Prefetto una memoria riassuntiva contenente le varie proposte formulate dal Circolo, fra le quali la creazione di una task-force che chiami alla responsabilità le persone giuste ed abbia anche lo scopo di proporre soluzioni atte ad affrontare questa fase critica per l’ospedale di Polistena e per la sanità dell’intera Piana; all’unità di crisi andrebbe affidato anche il compito di monitorare l’iter di ogni atto, indicando lentezze e criticità da rimuovere e seguendone l’attuazione.

Insomma, una unità di crisi che monitori e segua con attenzione l’iter di ogni atto, che sia in grado di indicare lentezze e criticità da rimuovere e quindi di proporre soluzioni e seguirne l’attuazione.

Nel corso dell’incontro il Prefetto ha assicurato il massimo sforzo per affrontare le grandi criticità, che stanno esplodendo in questa fase ma hanno radici ben più profonde e lontane nel tempo, comunicando alla delegazione che le idee ed i documenti presentati saranno oggetto di valutazione in sede di confronto sia con il Commissario dell’ASP, D.ssa Di Furia, che con gli altri livelli interessati.

Al termine dell’incontro, il Segretario Policaro ha rilasciato la seguente dichiarazione: “ringraziamo S.E. il Prefetto Mariani per la grande disponibilità dimostrata ricevendo la nostra delegazione ed interloquendo cordialmente con essa. Durante l’incontro abbiamo avanzato le nostre proposte ed espresso le nostre gravi preoccupazioni, chiedendo al Dott. Mariani di poter interloquire, dall’alto della sua funzione, con i diversi livelli istituzionali competenti, a partire dalla Commissaria dell’ASP Di Furia e dal Presidente-Commissario Occhiuto ma anche allo stesso Ministro, che sono chiamati, ciascuno per le proprie diverse responsabilità, allo sforzo straordinario necessario per affrontare i problemi esposti e per dare risposte dovute ai cittadini”.