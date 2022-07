Ordine degli ingegneri della provincia di Messina, supporto tecnico-amministrativo per il risanamento delle baraccopoli

22 Luglio 2022 13:21

L’Ordine degli ingegneri della provincia di Messina offre supporto tecnico-amministrativo in merito all’esigenza di reperire e quindi cedere all’Amministrazione Comunale, unità abitative sul territorio per soddisfare le esigenze legate allo sbaraccamento della Città di Messina

“Abbiamo partecipato con il nostro Vice Presidente ing. Antonio Barone alla riunione operativa convocata il 15 luglio scorso dal Prefetto – Commissario Straordinario per le baraccopoli di Messina. Nel corso dell’incontro, in accordo con l’Assessore Comunale ing. Salvatore Mondello, abbiamo dato la nostra disponibilità sensibilizzando i nostri iscritti in merito all’esigenza di reperire, e quindi cedere all’Amministrazione Comunale, unità abitative sul territorio in maniera tale da potere così soddisfare le esigenze legate allo sbaraccamento della Città di Messina.

Nel contempo si è condivisa la necessità di concordare una riunione operativa con l’Assessore Mondello alla presenza dei nostri colleghi iscritti nell’elenco dei valutatori A.ri.smè”. È quanto dichiarato in una nota inviata alla stampa dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Messina.