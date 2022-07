Tragedia sulla linea ferroviaria Palermo-Messina, operaio muore durante i lavori in un cantiere

21 Luglio 2022 16:25

La tragedia si è verificata nel tratto Ogliastrillo-Cefalù: l’uomo sarebbe caduto dal tetto di un capannone

Tragico incidente sul lavoro in provincia di Palermo, dove un operaio ha perso la vita mentre lavorava al cantiere per il raddoppio della linea ferroviaria che collega il capoluogo siciliano a Messina. La tragedia si è verificata nel tratto Ogliastrillo-Cefalù. Secondo quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, l’operaio sarebbe caduto dal tetto di un capannone.

“È con profondo dolore che Toto Costruzioni Generali apprende del tragico incidente verificatosi presso il cantiere per il raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Messina, nella tratta di Ogliastrillo-Cefalù – si legge in una nota dell’azienda – . Al momento la dinamica degli eventi non è stata chiarita e sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità giudiziarie, con cui la società sta pienamente e attivamente collaborando. La famiglia Toto, insieme con tutti i dipendenti e le maestranze, si unisce al dolore della famiglia, alla quale garantirà tutto il sostegno possibile per superare questa tragica situazione”.