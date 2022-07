Omofobia: Grassadonia (Si), ‘in nostro programma proposte di Famiglie Arcobaleno’

9 Luglio 2022 16:18

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – “Sinistra italiana ha accolto la proposta di legge avanzata dalle Famiglie Arcobaleno e dalla Rete Lenford pet la pari dignità familiare, all’interno del proprio programma elettorale. Siamo il primo partito a farlo e spero sia l’inizio di una lungo elenco di adesioni. è impensabile che ancora oggi alla comunità lgbtqia+ siano negate tutele e diritti basilari, necessari per vivere con serenità”. Lo annuncia Marilena Grassadonia, responsabile Diritti e libertà di Sinistra italiana.

‘Questa proposta di legge redatta dalle due associazioni -spiega- non si inventa nulla. Ma ponendo l’accento sull’ipocrisia di voler mantenere le persone lgbt+ un gradino sotto le altre, prevede semplicemente di estendere i diritti già riconosciuti per le coppie eterosessuali anche alle donne single e alle coppie dello stesso sesso. Non leggi speciali, quindi, ma estensione di leggi già esistenti. Oggi lanciamo un appello a tutte le forze politiche progressiste di questo Paese: che facciano come noi, prendete questo testo, inseritelo nei vostri programmi elettorali, sostenetelo e votatelo. La politica ha ancora una volta la possibilità di porsi dalla parte giusta della storia. Non sprechiamola”.

Con Marilena Grassadonia, ne parleranno domani sera alle 21 alla Festa di Sinistra italiana di Roma al Testaccio, Alessia Crocini, presidente Associazione Famiglie Arcobaleno; Vincenzo Miri, presidente Associazione Rete Lenford; Monya Ferritti, presidente Coordinamento Care; Daniela Mazzoli, regista e scrittrice.