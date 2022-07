Omicidio Willy Monteiro, condannati all’ergastolo i fratelli Bianchi

4 Luglio 2022 13:24

Condannati all’ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro nel settembre 2020

Giustizia per Willy Monteiro Duarte. Una frase apparsa sulle magliette e sugli striscioni di familiari e amici che dal quel tragico giorno di settembre 2020, non hanno mai smesso di chiedere una punizione esemplare per chi aveva tolto la vita al giovane Willy. Oggi i giudici della corte d’assise di Frosinone si sono espressi sui fatti avvenuti a Colleferro ormai due anni fa: è arrivata la condanna all’ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, accusati dell’omicidio del giovane ragazzo, picchiato (i due praticavano arti marziali) fino alla morte. Applausi in aula durante la lettura della sentenza. Sono stati condannati a 23 anni Francesco Belleggia e a 21 anni Mario Pincarelli i due coimputati, insieme ai fratelli Bianch.