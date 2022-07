10 Luglio 2022 14:18

Follia a Torino: uomo ucciso a pugni e bastonate per futili motivi

Follia a Torino dove un giovane ha aggredito un uomo uccidendolo a pugni e bastonate per futili motivi. L’assassinio sarebbe avvenuto dopo le 4 del mattino. La polizia ha fermato un ventenne italiano che abita al quarto piano di una casa popolare in via Villar, a pochi passi dal luogo del delitto.

La vittima è Augusto Bernardi, 56 anni, che da un anno risiedeva in un monolocale in via Baracca.