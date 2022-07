Efferato omicidio in Calabria: 71enne uccisa a coltellate dal marito

2 Luglio 2022 14:25

Femminicidio a Mandatoriccio, 71enne uccisa a coltellate in casa: il marito confessa

Sabato di inizio luglio di sangue in Calabria. Poco fa a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza, una 71enne casalinga è stata uccisa dal marito molto probabilmente a coltellate. La donna, infatti, presentava numerose ferite da arma da taglio in varie parti del corpo. Le forze dell’ordine hanno rintracciato il compagno della vittima che ha confessato l’uccisione della moglie. Al momento non si conoscono i motivi del folle gesto.

La direzione delle indagini è stata stata assunta dal procuratore di Castrovillari, Alessandro D’Alessio.