Occhiuto: “dispiace per gli amici che vanno via ma io resto in Forza Italia e prossimo governo sarà stabile”

27 Luglio 2022 22:41

Le parole del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto sulla situazione politica in Italia

“Sono dispiaciuto perche’ sia Brunetta, sia Mara Carfagna, sia la Gelmini sono degli amici, ma io ho deciso di rimanere in Forza Italia“. Cosi’ il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine di una conferenza stampa nella sede della Giunta a Catanzaro. “Credo – ha poi detto Occhiuto – che Forza Italia possa rappresentare la parte moderata, piu’ affidabile anche rispetto alla percezione che si ha fuori dall’Italia del centrodestra. E quindi lavoro perche’ Forza Italia possa avere un buon risultato alle elezioni e soprattutto perche’ il centrodestra possa vincere”. Occhiuto si e’ poi detto “convinto che l’unita’ del centrodestra si trovera’, sono convinto che il centrodestra e’ molto piu’ unito dell’altro campo dove ancora non sanno se fare alleanza con il M5S, con Renzi, con Calenda. Nel centrodestra invece c’e’ un’unita’ che abbiamo gia’ dimostrato in molte Regioni quando si e’ andati a governare e che dimostreremo anche alle prossime elezioni. Pertanto – ha concluso il presidente della Regione Calabria – sono molto fiducioso in ordine alla possibilita’ che il centrodestra possa rappresentarsi come una coalizione monolitica per gli italiani”.

“Io con il governo ho consolidato nel corso dei mesi un buon rapporto; non solo io ma tutti i presidenti di Regione guardano alla stabilita’ come a un valore, ma prima o poi bisogna andare a votare“. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine di una conferenza stampa nella sede della Giunta a Catanzaro, con riferimento alla caduta del governo Draghi e alle prossime elezioni politiche. “Per fortuna – ha aggiunto Occhiuto – le elezioni ci saranno tra qualche settimana, il 25 settembre, probabilmente da li’ in poi potremmo avere un governo che con stabilita’ possa essere un valido riferimento anche per i presidenti di Regione“.