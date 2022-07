Reggina, l’indizio social annuncia il nuovo colpo di mercato: “la sua forza non è nelle trecce”

20 Luglio 2022 16:59

I tifosi apprendono tramite le pagine social della Reggina il nuovo acquisto: il riferimento non lascia dubbi

“Tra mitologia e storia… ma la sua forza non è nelle trecce”. Con questa frase lo staff della comunicazione della Reggina annuncia il nuovo colpo di calciomercato messo a segno dal ds Massimo Taibi. Un’immagine e una frase criptica hanno aperto alla fantasia dei tifosi, ma non ci dovrebbero essere dubbi: si tratta di Joel Obi. Il centrocampista è attualmente svincolato dopo aver disputato l’ultima stagione in Serie A con la Salernitana, avrebbe trovato un accordo biennale per trasferirsi in Calabria.

“Tra mitologia e storia” e quel riferimento alle trecce portano ovviamente il pensiero alla Bibbia: la forza di Sansone “risiedeva nelle sue sette trecce” perché nell’immaginario antico i capelli erano considerati prolungamento del pensiero e della mente, sede dell’energia vitale e spirituale, simbolo di purezza nonché di virilità per gli uomini e di sensualità per le donne. Il calciatore in questione, Joel Obi, porta le trecce e da qui il puzzle è facilmente ricomponibile. La trattativa avviata nelle scorse settimane è quindi giunta a conclusione, si attende soltanto l’ufficialità.