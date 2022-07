Nuovo incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” sui Moti di Reggio

18 Luglio 2022 11:03

Reggio Calabria: il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza la nuova conversazione sui Moti del 1970 che si svolgeranno a luglio

“Violenza fisica e psicologica subita dai civili durante i Moti del ‘70” è il titolo della nuova conversazione del ciclo di incontri che si svolgeranno per tutto il mese di luglio a riguardo i moti di Reggio del 1970. La conversazione organizzata dal sodalizio culturale reggino è la quarta di una serie di conversazioni sulla Rivolta che faranno parte del nuovo programma sui Moti del 1970. Il Circolo Culturale “L’Agorà” non è nuovo a queste iniziative, organizzando a far data dal 2000 diversi momenti di riflessione su tale periodo storico. I Moti di Reggio rappresentano la rivolta urbana d’Europa occidentale del Novecento, con migliaia di feriti, arresti, diverse vittime sia tra i civili che tra le forze dell’ordine. La nuova conversazione, organizzata dal sodalizio organizzatore, rivolge il suo sguardo ad una nuova riflessione sui Fatti di Reggio del 1970, nello specifico un tema poco conosciuto, quello inerente alla “Violenza fisica e psicologica subita dai civili durante i Moti del ‘70”. Anche se a distanza di tempo, trascorso l’arco temporale di mezzo secolo, ancora non è facile stilare un bilancio definitivo sia dei feriti e delle vittime.

Le notizie a tal riguardo si fermano ai dati delle prime pubblicazioni storiche a riguardo tale periodo storico, alcune delle quali riguardano i primi 15 mesi della protesta reggina dove rimasero feriti 207 carabinieri e 472 tre le forze di P.S., altri dati riferiscono, non precisando il periodo di 500 feriti tra le forze dell’ordine, oltre mille tra la popolazione civile, diversi mutilati o invalidi permanenti. Anche il bilancio delle vittime non ha ancora una valutazione finale, visto che oltre alle cinque vittime inerenti a Bruno Labate, Angelo Campanella, Carmine Jaconis e i due poliziotti Vincenzo Curigliano e Antonio Bellotti, vi sono le sei del Treno del Sole, i cinque anarchici ed un numero di vite di soldati addetti al controllo della linea ferrata non ancora calcolato in via definitiva. Il tema che sarà affrontato dal Segretario Generale FastConfsal Calabria Vincenzo Rogolino, gradito ospite del Circolo Culturale “L’Agorà”, riguarderà gli aspetti inediti inerenti alla “Violenza fisica e psicologica subita dai civili durante i Moti del ‘70”.Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 22 luglio.