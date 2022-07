Nuovo asfalto in Via Ciccarello, i residenti: “rimasta una enorme buca”

2 Luglio 2022 10:18

Una perdita idrica aveva rallentato le operazioni di cantiere, ma non è ancora stata riparata dopo il completamento dei lavori di sistemazione del manto stradale

Da anni non si registravano interventi sul manto stradale di Via Ciccarello, importante snodo stradale della zona sud di Reggio Calabria. E quindi, probabilmente, per molti cittadini non peserà la nuova problematica che si è venuta a creare. In questi giorni sono stati completati i lavori di rifacimento della carreggiata, ma qualcosa non deve essere andata per il verso giusto: in un tratto della strada è infatti rimasta una grossa buca, che rappresenta un pericolo soprattutto per chi guida mezzi a due ruote, perché profonda alcuni centimetri e senza alcun tipo di segnale che avverta della presenza.

Come aveva spiegato l’assessore Rocco Albanese, si tratta di una guasto ad una tubazione che, in fase di lavoro, aveva provocato una perdita idrica e il rallentamento delle operazioni di cantiere. Ormai di diversi giorni gli operai non sono più presenti sul posto, la buca però è stata abbandonata in quelle condizioni. I residenti lamentano della situazione, sembra un lavoro fatto a metà, ma sperano che nel giro di pochi giorni anche in quel tratto si possa sistemare il manto stradale.