Reggio Calabria, online la nuova canzone di Mimmo Cavallaro “Chianalea” | VIDEO

12 Luglio 2022 11:44

Online “Chianalea”, la nuova canzone di Mimmo Cavallaro: l’amore fra Mata e Grifone fra gli splendidi scorci della Calabria

Presentato in anteprima l’11 Luglio 2022, in occasione de “La Magica Notte di Chianalea”, è online “Chianalea”, il nuovo video di Mimmo Cavallaro. Con questo videoclip, si vuole contribuire a far conoscere la straordinaria bellezza di uno dei borghi più belli e suggestivi della Calabria. La presenza dei giganti, Mata e Grifone, esalta il mito e la leggenda che aleggiano ancora tra gli slarghi della memoria di Scilla e Chianalea. La musica e l’amore hanno sempre la meglio e il raccolto si tinge di tramonti di fuoco al ritmo di tarantella con, alla fine, un bacio d’amore che sugella il tutto e ci proietta verso un futuro di pace e un mondo migliore.