Nostalgia Messina, la dedica della Lega B: quanti ex biancoscudati nella speciale Top XI

7 Luglio 2022 11:50

Ricordata la stagione sportiva 2003/2004, conclusa con la promozione in Serie A anche del Messina

La Lega B celebra anche il Messina. Tramite le pagine social è stata ricordata la stagione sportiva 2003/2004, un campionato “spaziale” perché concluso con ben sei squadre promosse in Serie A. Nella Top XI creata con la 2ª (Cagliari), 4ª (Messina) e 6ª (Fiorentina) classificate di quell’annata figurano diversi calciatori biancoscudati, i quali hanno regalato tantissime emozioni alla piazza siciliana.

In porta selezionato Marco Storari, mentre in difesa c’è Marco André Zoro. A centrocampo figura Carmine Coppola, al fianco di un certo Di Livio. Sulla trequarti Arturo Di Napoli con Zola ed Esposito, dietro l’attaccante Christian Riganò, che in quell’annata vestiva la maglia della Fiorentina e si trasferì in riva allo Stretto soltanto nell’estate del 2006. Insomma, tanti nomi amarcord a cui i tifosi sono legati, anche perché tutti protagonisti delle successive stagioni in Serie A. Una storia che non si cancella, e in fondo fa sperare in quel ritorno nelle competizioni che una piazza come Messina merita.