“No alla discarica di Melicuccà”: il Consigliere Mattiani richiama la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Sindaco di Palmi

17 Luglio 2022 09:39

“Non puoi continuare a dire no alla discarica e, contemporaneamente, sostenere politicamente chi la discarica vuole aprirla”, afferma il Consigliere Regionale di Forza Italia Giuseppe Mattiani rivolgendosi al sindaco Giuseppe Ranuccio

“No all’apertura della discarica di Melicuccà! Ranuccio venga con me ad opporsi in Città Metropolitana di Reggio Calabria”. E’ quanto scrive in una lettera il Consigliere Regionale di Forza Italia Giuseppe Mattiani, rivolgendosi al sindaco di Palmi, che nei giorni scorsi ha espresso la sua ferma contrarietà all’impianto di conferimento rifiuti nella Piana. “Questa è la mia posizione da sempre – prosegue Mattiani – . Lo sostengo da anni, l’ho ribadito in campagna elettorale, l’ho urlato da neoeletto Consigliere Regionale il 15 novembre 2021 nel corso del mio primo intervento in Consiglio dai banchi della maggioranza, lo ribadisco oggi e non ho paura di lottare contro chicchessia per questo: la discarica di Melicuccà non va aperta!”.

“Io sono dalla parte della mia gente in questa battaglia, dal primo momento. Altri non credo possano dire lo stesso, in quanto lo sono diventati per mera convenienza – continua il Consigliere Regionale – . Una discarica inserita dalla Giunta Oliverio nel Piano Regionale Gestione Rifiuti del dicembre 2016, nel silenzio di chi oggi si erge a paladino dell’ambiente”. Poi l’appello al sindaco Ranuccio: “nei prossimi giorni tornerò, ancora una volta, per come fatto nel recente passato, in Città Metropolitana a contestare quello che sta succedendo e ad oppormi in maniera netta contro la discarica! Incontrerò i tecnici, continuerò a battermi contro tutto e tutti, senza tentennamenti. Contro tutto e tutti!

Vieni con me ad opporti duramente in Città Metropolitana, conduciamo insieme questa battaglia, schierati in maniera netta contro il Tuo Sindaco Metropolitano. Prendi una posizione politica netta contro di Lui e il Consigliere delegato Fuda. Esci dall’ambiguità politica in cui Ti sei rintanato, usa la Tua autorevolezza e sottrai il Tuo influente appoggio politico a Versace. Assumi una posizione politica forte contro l’apertura della discarica di Melicuccà insieme al Consigliere Regionale Irto, all’epoca della scelta folle Presidente del Consiglio Regionale, Tuo mentore, di cui sino ad oggi non se ne conosce l’opinione. Rimetti le deleghe nelle mani del Sindaco f.f.”.

“Non puoi continuare a dire no alla discarica e, contemporaneamente, sostenere politicamente chi la discarica vuole aprirla – è il chiaro messaggio di Mattiani a Ranuccio – . Lavoriamo fianco a fianco, senza alcun condizionamento politico e senza timori reverenziali. Scegli da che parte stare, nel mondo virtuale o in quello reale, dove in politica l’interesse collettivo viene prima delle logiche di convenienza personale e delle poltrone. Io sono qui. Sono disponibile, inoltre, a farlo con tutti i rappresentanti delle Istituzioni che, come me, intendono manifestare il medesimo sentimento. Questa è una battaglia che non deve avere colore politico. Io ci sono, mi auguro anche Tu”, conclude il Consigliere Regionale di Forza Italia, Giuseppe Mattiani.