Reggio Calabria, il prof. Nicola Moraci eletto nel Consiglio dell’International Geosinthetics Society

8 Luglio 2022 17:30

Prestigioso riconoscimento per il prof. Nicola Moraci che fa il suo ingresso nel Consiglio dell’International Geosinthetics Society

Il prof. Nicola Moraci, professore ordinario di Geotecnica presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali e possibile prossimo Rettore, ha ricevuto recentemente un nuovo prestigioso riconoscimento, è stato infatti eletto nel Consiglio dell’International Geosinthetics Society, associazione culturale che riunisce circa 4000 soci nei cinque continenti, 170 dei quali istituzionali, e che si occupa di promuovere gli studi e la diffusione di tecnologie innovative nelle opere geotecniche, tramite l’impiego di prodotti sintetici in grado di determinare straordinarie riduzioni degli impatti ambientali delle opere geotecniche.

Dopo un settennato come Presidente della prestigiosa Associazione Geotecnica Italiana, conclusosi proprio nei mesi scorsi, si tratta di una conferma della considerazione che il prof. Moraci ha nel suo settore di ricerca a livello internazionale. Tale considerazione ha permesso nel tempo a numerosissimi giovani ingegneri geotecnici, formatisi sotto la sua guida, di raggiungere prestigiosi traguardi lavorativi in campo nazionale e internazionale sia nel settore accademico che in quello industriale.

Tale riconoscimento è ulteriormente confermato dal fatto che dal 13 al 15 luglio prossimi Reggio Calabria sarà la “capitale” della Geotecnica italiana in quanto sede del XXVII Convegno Nazionale di Geotecnica che quest’anno avrà come tema “La Geotecnica per lo sviluppo sostenibile del territorio e per la tutela dell’ambiente”.