NBA in lutto, è morto Bill Russell: la leggenda dei Celtics dagli 11 anelli

31 Luglio 2022 21:04

Il mondo del basket piange la scomparsa della stella NBA Bill Russell: l’ex centro dei Celtics si è spento all’età di 88 anni

Il luminoso firmamento del basket americano, da questa sera, ha una stella in meno. Nelle ultime ore sono circolate alcune notizie che qualunque appassionato della palla a spicchi non avrebbe mai voluto leggere: a 88 anni se n’è andato Bill Russell. Leggenda dei Boston Celtics, tra il 1956 e il 1969 ha fatto il bello e il cattivo tempo sul parquet, nelle ultime quattro stagioni alternandosi anche fra campo e panchina. In 14 anni si è portato a casa 11 titoli (8 consecutivi), quelli che in America chiamano anelli, letteralmente uno in più rispetto alle dita delle mani, un record probabilmente inarrivabile nei tempi moderni. La notizia è stata diffusa dalla famiglia con una nota nella quale viene sottolineata la presenza della moglie Jeannine al suo fianco, ma non vengono chiarite le cause della morte.