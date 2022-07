Guerra Ucraina, navi cariche di grano pronte a ripartire dai porti ucraini

24 Luglio 2022 18:42

Dai porti di Odessa Chornomorsk e Pivdenny ripartiranno alcune navi cariche di grano, lo rende noto l’amministrazione portuale di Kiev

Il grano tornerà a uscire dall’Ucraina. L’amministrazione portuale di Kiev ha iniziato a preparare i porti di Odessa, Chornomorsk e Pivdenny per la ripartenza delle navi dopo la firma dell’intesa di Istanbul con la Russia e l’Onu per l’esportazione via mare di grano e altri generi alimentari correlati. Lo riporta l’Ansa citando un servizio stampa dell’amministrazione portuale a sua volta citato da Ukrainska Pravda. “L’arrivo e la partenza delle navi verso i porti marittimi indicati saranno effettuati formando una carovana, che sarà accompagnata dalla nave di testa“, si legge nel comunicato. Durante la firma dell’intesa sia il presidente della Turchia, Recep Erdogan, sia il ministro delle Infrastrutture ucraino, Oleksandr Kubrakov, hanno annunciato che la circolazione delle navi potrebbe riprendere nei prossimi giorni.