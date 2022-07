Calcio a 5, Polistena e Cataforio si uniscono: nasce la Cormar Futsal Reggio Calabria, giocherà in A2

9 Luglio 2022 11:10

Dall’unione tra Cormar Polistena e Asd Cataforio nasce ufficialmente la Cormar Futsal Reggio Calabria

Unione delle forze, per affrontare un nuovo campionato di Serie A2. Attraverso un comunicato congiunto, Cormar Polistena e Asd Cataforio, due delle realtà più importanti di calcio a 5 nel reggino, hanno comunicato l’accordo di collaborazione che dà ufficialmente vita alla Cormar Futsal Reggio Calabria. “In uno sport a volte troppo bistrattato come è il calcio a 5 – si legge nella nota – diventa fondamentale il concetto di collaborazione, di unione di intenti e di forze, di promozione e valorizzazione dei giovani del territorio e delle proprie risorse. E potremmo riassumere così la riunione che si è tenuta ieri pomeriggio tra i dirigenti della Cormar Polistena e dell’Asd Cataforio; una riunione che si è conclusa con un accordo di collaborazione dal quale nascerà una nuova società che riporterà la Serie A2 a Reggio Calabria, già dalla stagione 2022-2023. Si chiamerà, per l’appunto, Cormar Futsal Reggio Calabria”.

“Addentrandoci nei primi dettagli tecnici, va sottolineato che il Polistena ha avuto la necessità di trovare un palazzetto idoneo, in quanto non sono state concesse ulteriori deroghe per la disputa dell’A2 sul parquet del “Caduti sul Lavoro”. Al contempo il Cataforio, voglioso di valorizzare i propri giovani che tanto bene si sono distinti nella scorsa stagione (tra prima squadra e campionati giovanili), ha trovato nella dirigenza pianigiana il giusto ingranaggio per fare sì che la volontà di praticare futsal ad alto livello, da parte di ambedue le società, sfociasse in questa partnership che abbraccerà tutta la provincia reggina, ad ampio raggio”.

“Polistena che cambierà nome, ma non perderà la sua identità, fatta di successi degli ultimi anni; purtroppo, la mancata deroga del palazzetto “Caduti sul Lavoro”, e quindi la possibilità di giocare a Polistena, hanno portato la Cormar Futsal ad intraprendere un nuovo percorso, più duraturo e con un asset societario rafforzato in modo tale da garantire longevità e ambizione a tutta la provincia. Al contempo il Cataforio rinuncerà alla partecipazione alla Serie B, ma non alla sua matricola, disputando soltanto i campionati giovanili. Per tali motivazioni non è possibile parlare di fusione tra le due società e nei prossimi giorni saranno approfonditi tutti gli aspetti relativi alla composizione dell’organigramma dirigenziale, dello staff tecnico e, soprattutto, del roster che avrà come obiettivo quello della Serie A2 Élite. E pensare che si parlava già di mancata iscrizione: la Cormar Futsal Reggio Calabria scopre le sue carte! Le due società insieme per prendersi ancora tante soddisfazioni e le novità non sono finite, a breve ci saranno altri importanti sviluppi”, si conclude la nota.