Ufficiale, riparte il calcio sull’Etna: nasce il nuovo Catania SSD, richiesta d’iscrizione alla Serie D

13 Luglio 2022 15:31

“Pelligra Group Pty Ltd comunica che alle ore 9.30 di oggi, mercoledì 13 luglio, è stata costituita dinanzi al notaio Stefano Bandieramonte la società Catania SSD a r.l.”, si legge nella nota

Ora è anche ufficiale: una nuova società nasce alle pendici dell’Etna, è il Catania SSD. Il nuovo club di Ross Pelligra è ripartito da zero dopo il fallimento della vecchia società. “Pelligra Group Pty Ltd – si legge – comunica che alle ore 9.30 di oggi, mercoledì 13 luglio, è stata costituita dinanzi al notaio Stefano Bandieramonte la società Catania SSD a r.l., con sede in Catania – Via Musumeci 171. Compongono il Consiglio di Amministrazione della neo-costituita società sportiva dilettantistica Catania SSD a r.l.”:

Rosario Pelligra, Presidente;

Vincenzo Grella, Vice Presidente e Amministratore Delegato;

Giovanni Caniglia, Consigliere di Amministrazione.

Catania SSD richiederà ufficialmente l’iscrizione al campionato di calcio Serie D 2022/23.

Il Presidente Rosario Pelligra si rivolge ai sostenitori della squadra che indosserà la maglia a strisce verticali rosse e azzurre: “Sono orgoglioso, felice ed emozionato. Mi affiancano professionisti molto qualificati, che dovranno sviluppare un programma vincente, e l’intera città di Catania, che ringrazio pubblicamente per l’accoglienza e il supporto. I tifosi ci offrono sostegno, entusiasmo e quella fiducia che dovremo sempre coltivare e mai sprecare. Il Catania è della sua gente: la proprietà è una responsabilità sociale e giuridica ben precisa che io porto con fierezza”.

Lo stemma della società Catania SSD sarà mostrato al termine delle procedure di registrazione del marchio. Fino a quel momento, in omaggio alla città e al titolo del piano di comunicazione contenuto nella manifestazione d’interesse, la pagina facebook ufficiale Catania SSD proporrà l’immagine della bandiera “Melior de cinere surgo”, si legge nella nota.