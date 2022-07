Nasce a Polsi l’associazione “amici del Parco dell’Aspromonte”

12 Luglio 2022 18:02

Il prossimo giovedì 14 luglio presso il Santuario di Polsi sarà costituita l’Associazione “Amici del Parco dell’Aspromonte” intitolata alla memoria di Angelo Curatola, già sindaco del Comune di Bagaladi, scomparso prematuramente e tra i più convinti sostenitori dell’area protetta. L’Associazione è indipendente, apartitica, non ha fini di lucro e si ispira ai valori e principi sanciti dalla Carta della Civiltà dell’Aspromonte, approvata dai 37 Sindaci della Comunità del Parco in data 14 luglio 2001 presso lo stesso Santuario in occasione della Festa di Riconciliazione per sancire una nuova alleanza tra Società e Natura in Aspromonte.

Scopi istituzionali dell’Associazione, tra gli altri, sono:

a) promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza del Parco, delle sue risorse naturali, culturali e umane;

b) organizzare corsi di formazione,incontri di gruppo, dibattiti, interventi nelle scuole, divulgazione di pubblicazioni, che consentano l’educazione di bambini, giovani e adulti, nonché congressi e riunioni scientifiche per l’approccio alla valorizzazione del patrimonio ambientale in senso lato;

c) sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei pubblici poteri circa i problemi relativi alla salvaguardia dell’ambiente “latu sensu”;

d) sollecitare le istituzioni e gli enti competenti ad una più puntuale e sensibile controllo su tutte le forme di degrado e inquinamento ambientale del Parco.

Numerosi i soci fondatori ai quali si uniranno a breve quelli ordinari e onorari per costituire l’assemblea dell’Associazione e procedere all’elezione degli organi e cioè consiglio direttivo, presidente, vice presidente, tesoriere e segretario.

Hanno già aderito rappresentanti del mondo accademico, ambientalisti, sindaci e amministratori locali ed in particolare sostenitori e collaboratori al tempo della presidenza dell’Ente Parco del prof. Perna che ha suscitato apprezzamenti a livello nazionale per la realizzazione di straordinari eventi tra cui il raduno a Gambarie di tanti parchi nazionali del mediterraneo, la carovana sud-nord composta da sindaci e assessori in visita in cinque aree protette d’Italia, l’istituzione dell’eco-aspromonte come moneta del parco stampata dall’Istituto Poligrafico, i contratti di responsabilità per la lotta agli incendi stipulati con le associazioni locali che sono stati recepiti e messi in atto nella corrente stagione estiva dalla Regione Calabria.