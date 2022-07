Wimbledon, Rafael Nadal annuncia il ritiro per infortunio: Kyrgios in finale

7 Luglio 2022 20:37

Rafael Nadal si arrende al dolore, lo spagnolo costretto al ritiro da Wimbledon a causa di una lesione di 7 millimetri agli addominali: domani niente semifinale contro Nick Kyrgios che vola direttamente in finale

Aveva stretto i denti nei quarti di finale contro Taylor Fritz, ma alla fine si è dovuto arrendere al dolore. In una conferenza stampa organizzata per la serata odierna, Rafael Nadal ha annunciato il suo ritiro dal torneo di Wimbledon. Il campione spagnolo è alle prese con un infortunio che gli impedisce di giocare al meglio, una lesione di 7 millimetri agli addominali che lo ha costretto al forfait. Domani non ci sarà la semifinale in programma contro Nick Kyrgios, è la prima volta che nell’era Open non si disputa una semifinale del torneo Slam inglese. Kyrgios vola direttamente in finale contro il vincente della sfida fra Djokovic e Norrie: anche questa, vista la carriera del talento australiano, concedetecelo, è una grande sorpresa.