Reggio Calabria, grande giornata al Museo Archeologico: ingresso gratis per tutti | DETTAGLI

3 Luglio 2022 12:03

Oggi è #domenicaalmuseo al MArRC: ingresso gratis per tutti in questa domenica 3 luglio

Domenica speciale, quest’oggi, al Museo Archeologico di Reggio Calabria: è, infatti, #domenicaalmuseo, ingresso gratis per tutti coloro che vorranno trascorrere qualche ora all’interno di uno dei tesori preziosi della città dello Stretto, la quale ogni estate soprattutto vede arrivare tantissimi turisti per apprezzare e visitare le opere più importanti custodite, tra cui i Bronzi di Riace.

L’annuncio dell’ingresso gratuito nella giornata odierna era stato già ampiamente anticipato nei giorni scorsi, ma oggi sui profili ufficiali il MArRC è stato ulteriormente sponsorizzato. “Siamo aperti – si legge – dal martedì alla domenica con orario no- stop dalle 9.00 alle 20.00 con ultimo ingresso alle 19.30. Il mercoledì riduzione del biglietto di ingresso. Attenzione la biglietteria è operativa fino a 30 minuti prima dell’orario di chiusura. Dopo tale orario non sarà possibile accedere nella struttura. La prenotazione non è necessaria e il biglietto si può acquistare in Museo o sul nostro sito web. È raccomandato l’uso della mascherina”.