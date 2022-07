Moti 1970, Reggio Sette Punto Zero: “non dimenticare chi ha pagato col sangue le battaglie di 52 anni fa”

14 Luglio 2022 11:46

Il pensiero del Movimento Reggio Sette Punto Zero a 52 anni dall’inizio dei moti di Reggio Calabria

“Doveroso è tributare alla giornata odierna un momento di riflessione, per ricordare coloro che, animati da senso di grande appartenenza e motivi di orgoglio indomito, hanno pagato col sangue le battaglie di 52 anni fa“. Comincia così la nota di Reggio Sette Punto Zero a 52 anni dall’inizio dei moti di Reggio Calabria.

“La memoria – si legge ancora – non può affievolirsi di fronte ai tentativi di delegittimazione e di derubricazione di quei moti popolari in lotta partitica. Certamente, la storia consegna un quadro ormai definito di responsabilità e di presa di distanze tra le forze politiche dell’epoca, ma la speranza, già da tempo nutrita da questo nostro Movimento, di vedere finalmente e completamente condiviso tra tutti i reggini il ricordo di quei giorni non svanirà mai in noi”.