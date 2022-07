Giappone, morto Shinzo Abe: l’ex premier ucciso a colpi di arma da fuoco durante un comizio

8 Luglio 2022 11:21

Morto l’ex premier giapponese Shinzo Abe, ucciso a colpi di arma da fuoco durante un comizio. Vana la corsa in ospedale, troppo gravi le ferite

Giappone sotto shock per la morte di Shinzo Abe, ex primo ministro ferito a colpi di arma da fuoco mentre stava presenziando a un comizio a Nara, nella parte centrale del Paese. Secondo le prime ricostruzioni, Shinzo Abe è stato raggiunto da due colpi sparati da distanza ravvicinata, che l’hanno colpito alla schiena, distanti l’uno dall’altro circa 3 secondi. Abe stava tenendo un discorso durante la sua campagna elettorale. Abe è stato premier dal dicembre del 2012 al settembre del 2020, ed è stato il primo ministro con il più lungo termine di servizio in Giappone. Il Partito liberaldemocratico di Shinzo Abe e dell’attuale premier Fumio Kishida è in netto vantaggio nei sondaggi.

“Secondo un alto funzionario del Partito Liberaldemocratico, l’ex premier Abe è morto all’ospedale della città di Kashihara, nella regione di Nara, dove stava ricevendo cure mediche“, ha affermato Nhk. La polizia ha arrestato un uomo, il presunto attentatore, che si è detto frustrato dalla figura di Abe, ma ha spiegato di non aver agito per motivazioni politiche.