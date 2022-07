Moti di Reggio, il ricordo di NFP: toccante VIDEO con protagonista Nino Bonforte, allora 16enne e arrestato a scuola

14 Luglio 2022 12:27

Il movimento Nuovo Fronte Politico ha realizzato un cortometraggio per ricordare i moti di Reggio del 1970: il protagonista è Nino Bonforte, che appena sedicenne arrivò a danneggiare un carro armato e per questo fu arrestato tra i banchi di scuola

52 anni fa, ma il ricordo non si è affatto sbiadito. Il 14 luglio di quel 1970 cominciavano i moti di Reggio. In tanti combatterono, si batterono, morirono e vennero arrestati. Ma tra di loro c’è chi, allora giovanissimo, è ancora in vita. Uno di questi è Nino Bonforte, che appena sedicenne arrivò a danneggiare un carro armato e per questo fu arrestato tra i banchi di scuola.

E’ lui il protagonista di un cortometraggio realizzato dal Movimento Nuovo Fronte Politico, un video toccante dedicato a Bruno Labate, Angelo Campanella, Carmine Iaconis e ai migliaia di nostri concittadini denunciati e arrestati in quei mesi. Un concentrato di immagini forti di allora e l’attuale figura di Nino Bonforte al centro di Reggio, lì dove 52 anni fa si consumava la battaglia. Di seguito il video.