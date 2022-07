Montepaone Lido: bagnante in difficoltà con un crampo all’anca salvato dall’Unità Cinofila di Salvataggio Croce Verde di Catanzaro

4 Luglio 2022 15:36

Montepaone Lido: il bagnante è stato salvato e riportato a riva

Questa mattina e precisamente alle ore 11:47, nel Comune di Montepaone Lido all’altezza del Lido Brondi’s Beach, il Vigile del Fuoco operativo precario Silipo Giancarlo ed Unitá Cinofila di Salvataggio A.N.P.A.S. Croce Verde di Catanzaro (Giancarlo & Mae) ha portato in salvo a riva una bagnante, S.L. classe ’83, che avendo un crampo all’anca non riusciva a tornare a riva a causa del forte dolore.

L’Unitá Cinofila della Croce Verde di Catanzaro Silipo Giancarlo & Mae si sono subito precipitati per salvare la donna in difficoltà, portandola a riva. Il Conduttore una volta fatta aggrappare con rapidità la donna all’imbraco di Mae, si è precipitato tenendo sempre d’occhio e sorvegliando il loro rientro, per tranquillizzare la bambina della malcapitata e la nonna, applicando a grande velocità tutti i protocolli di rito, avvisando in primis la Sala Operativa della Guardia Costiera di Catanzaro-Soverato ed in secundis ottemperare a tutte le cure del caso, tutto questo avendo cura di non creare panico tra i bagnanti, non facendo capire quello che stava accadendo.

Ciò dimostra l’utilità sulle spiaggie, di personale competente, addestrato a rispondere prontamente ad ogni eventualità si presenti. Niente può sostituire una temperanza adatta a gestire una situazione del genere, non basta solo fare dimostrazioni e rinnovare brevetti volti solo a gestire una mera burocrazia frivola, serve essere portati o da sempre addestrati a rispondere positivamente a determinate situazioni di pericolo. Ora sappiamo che, per iniziare almeno, l’ente istituzionale del Comune di Montepaone e la famiglia del Brondi’s Beach sono attenti all’incolumità per tutti i bagnanti di questo intero Comune. Infine l’Unitá Cinofila di Salvataggio della Croce Verde di Catanzaro vuole ringraziare la sua Presidente Avv. Dott.ssa Antonia Giglio, il Sindaco, la Giunta Comunale e il Brondi’s Beach che ci hanno dato la possibilità e l’immensa fiducia per poter vigilare sulle vite altrui con il sacrificio che non paga.