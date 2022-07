Dalla Sorgente al mare di Saline: Pippo Inzaghi sempre più “reggino doc”

25 Luglio 2022 18:02

L’allenatore della Reggina è un amante del mare e si sta ambientando perfettamente a Reggio Calabria

Ieri la pizza in Piazza Duomo, poi il gelato sul Lungomare, oggi un’affacciata a Saline Joniche. E’ proprio il caso di dirlo: Filippo Inzaghi si sta ambientando perfettamente a Reggio Calabria. Il neo tecnico della Reggina ama le località di mare, si era facilmente ipotizzando che si sarebbe trovato bene in riva allo Stretto, ed anche per questo avevamo tramite rilanciato su queste pagine il termine “Sorgentera”, in riferimento all’isola di Formentera, dove l’allenatore piacentino trascorre ogni anno le sue vacanze estive.

Oggi il mister è stato fotografato sulla spiaggia di Saline, località situata sulla costa jonica del reggino. La foto è stata fatta circolare ancora una volta da Alfredo Auspici, storica figura da sempre vicina all’ambiente amaranto. Qualche calcio al pallone ed un tuffo nello splendido mare di fronte all’Etna e a pochi passi dal fantastico scenario del promontorio di Riace Capo. E’ un altro scatto che sicuramente diventerà virale nel giro di poche ore.