Milazzo si ferma: dolore per la morte di Antonio Leto, il barman morto nell’incidente a Ponente

22 Luglio 2022 10:36

Molti locali e amici si stringono al dolore della famiglia per il tragico momento: in molti sono ancora increduli, segno che il giovane Antonio Leto ha lasciato un pezzo di sé nei cuori di chi lo conosceva

Milazzo si ferma e si stringe nel dolore per il decesso del giovane Antonio Leto. Il 32enne è rimasto vittima del tragico incidente capitato ieri sul litorale di Ponente, mentre era a bordo della sua moto, una Ducati Moster Nera, che si è scontrata violentemente contro un’auto. Il giovane era molto famoso in provincia di Messina, lavorava come barman in alcuni locali della zona e in molti si recavano lì per la sua compagnia e professionalità. Sui social, infatti, sono tanti i messaggi di cordoglio per la sua morte, in molti ancora increduli alla notizia di ieri pomeriggio.

“Una tragica notizia oggi ha purtroppo colpito noi tutti. Lo staff dell’Horizon si stringe attorno alla famiglia Leto per la perdita del caro Antonio. Per questo, distrutti dal dolore, oggi non ci sentiamo di festeggiare nulla. Serata annullata”, è il messaggio pubblicato ieri dall’Horizon, noto Beach Club di Milazzo. “La proprietà del Paradiso Disco, l’organizzazione, la direzione artistica e tutto lo staff dei collaboratori si stringe alla famiglia Leto in questa triste giornata. Antonio era una parte fondamentale del nostro team e il suo sorriso continuerà a ispirare il nostro lavoro. Oggi piangiamo un grande lavoratore, un giovane brillante e un professionista stimato e amato. Ti ricorderemo sempre così. Riposa in pace”, si legge nella nota di un’altra attività.

“Antonio Leto amava lo sport. Amava la vita. Quella vita che oggi è volata via sulla litoranea di Ponente, a Milazzo, lasciando un vuoto enorme in quanti lo hanno amato e apprezzato per la bella persona che era. Buon viaggio, Antonio!”, aggiunge un’amica. “Si dice che a lasciarci presto sono sempre le persone migliori. Antonio Leto è un ragazzo d’oro. Sensibile, generoso e altruista. È una persona di quelle che è una fortuna incontrare. Eri, sei e sarai sempre una persona speciale. Giocherai sempre con noi. Ciao Antonio”, commenta l’ASD Pro Mende Calcio 1930.