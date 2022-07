Milazzo, la richiesta dei cittadini diversamente abili: “più assistenza per fruire di spiaggia e mare”

26 Luglio 2022 15:29

L’ex sindaco di Milazzo Lorenzo Italiano e il suo gruppo consiliare danno spazio alla denuncia dei cittadini in difficoltà

Nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Comunale di Milazzo una delle discussioni si è concentrata sulle segnalazioni che provengono da alcuni cittadini diversamente abili, i quali chiedono di essere assistiti per fruire la spiaggia e il mare. “Il problema si è posto in quanto da qualche anno il lido attrezzato è chiuso – fa notare l’ex sindaco Lorenzo Italiano – . Sorvolo volutamente sulle contestazioni gratuitamente rivoltomi, ma nell’interesse di soggetti deboli riporto all’attenzione del Consiglio la richiesta di questi per essere assistiti. Comuni come Barcellona, Brolo, S.Teresa, Furci e altri hanno promosso con l’ASP il progetto Mare senza frontiere 3.0, sottoscrivendo un protocollo d’intesa con l’azienda sanitaria provinciale di Messina. Il progetto prevede lo svolgimento di attività di assistenza socio sanitaria con la presenza di operatori in una postazione individuata e attrezzata dai Comuni”.

“Difendere i cittadini più deboli e in particolare questa categoria di diversamente abili non ha colore politico, non ci può essere alcuna speculazione politica né elettorale. La politica ha il dovere di trovare soluzioni a prescindere, specie quando il problema ti viene sollevato da queste categorie. Pertanto chiedo a nome del gruppo Consiliare “Lorenzo Italiano Sindaco” e a tutte le forze politiche di agire secondo coscienza senza personalismi e di intervenire sull’amministrazione al fine di trovare soluzioni per lenire il bisogno di questi soggetti più deboli che con mesta umiltà si rivolgono a noi portatori di istanze d’interesse generale”, conclude la nota di Lorenzo Italiano.