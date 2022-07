Milazzo: al Castello la rassegna enogastronomica “Experience Born in Sicily”

30 Luglio 2022 22:05

Milazzo: in corso di svolgimento al Castello la rassegna enogastronomica “Experience Born in Sicily”

In corso di svolgimento al Castello la rassegna enogastronomica “Experience Born in Sicily”, dedicata alle eccellenze siciliane, giunta quest’anno alla IV edizione ed organizzata da E20divini. Tre giorni di incontri, degustazioni e laboratori di educazione alimentare, per ribadire l’importanza dell’ecosostenibilità e della filiera a km 0. Più di 130 i produttori che hanno aderito esponendo i loro prodotti che rappresentano l’eccellenza della gastronomia dell’Isola. Un evento che punta a valorizzare non solo le peculiarità donate dalla natura, ma anche il grande lavoro che c’è dietro ogni prodotto di successo. “Obiettivo della rassegna è agevolare anche sul territorio della Regione Sicilia quel percorso turistico-enogastronomico che ogni anno muove, verso gran parte delle città italiane più conosciute, flussi di persone interessate ad approfondire gli importanti aspetti del luogo che stanno visitando, i suoi infiniti sapori e profumi” –dichiara Soccorso Parisi, Marketing Manager dell’organizzazione-.

I prodotti della tradizione siciliana dunque autentici protagonisti della manifestazione, e quindi tante etichette di grande qualità in un contesto che unirà le tante bellezze naturalistiche all’antica storia architettonica del più grande Castello della Sicilia. Una ulteriore importante iniziativa è rappresentata dalla tappa di The Road to Terra Madre, Slow Food Regione Sicilia e la Condotta Peloritani Tirrenici con attività educative e laboratori sensoriali per bambini e adulti che anticipa il percorso che porterà a “Terra Madre Salone del Gusto” che si terrà a Torino. Presente anche la Scuola Europea sommelier Sicilia a supporto professionale delle cantine ospitate. L’evento è patrocinato dagli Assessorati Regionali all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca, e Turismo, Sport e Spettacolo, dal Comune di Milazzo e dalla Camera di Commercio di Messina.