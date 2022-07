Da Milano sostegno a Gratteri: martedì la manifestazione al fianco suo e “di chi rischia la vita” per le minacce della mafia

3 Luglio 2022 15:57

Arriva anche da Milano il sostegno a Gratteri e a “chi rischia la vita minacciato dalle associazioni di tipo mafioso”

Il sostegno al Procuratore calabrese Nicola Gratteri arriva anche da Milano, tramite la manifestazione “#Maipiùstragi”. Martedì 5 luglio alle ore 19, infatti, in Piazza Duca D’Aosta (di fronte alla Stazione Centrale), “ci saremo anche noi a fianco del procuratore Nicola Gratteri e di chi rischia la vita minacciato dalle associazioni di tipo mafioso”, si legge sul profilo social di Silvia Roggiani, segretario metropolitano del Pd di Milano.

“#Maipiùstragi – scrive – è un impegno concreto da perseguire collettivamente, ogni giorno, per contrastare infiltrazioni mafiose, estorsione, riciclaggio, traffici illeciti e qualsiasi altra attività criminale. Ci vediamo martedì prossimo, alle 19, in piazza Duca d’Aosta, di fronte alla Stazione Centrale per dire, ancora una volta, che tutte e tutti noi dobbiamo mantenere alta l’attenzione perché le associazioni di tipo mafioso, da nord a sud, non sono scomparse”.