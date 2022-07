A Milano manifestazione per Gratteri, Morra: “‘ndrangheta non è solo in Calabria”

4 Luglio 2022 10:45

Il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia chiede una grande partecipazione ai cittadini

Domani martedì 5 luglio alle 19.00 in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano, molti cittadini si riuniranno per aderire alla manifestazione contro la ‘ndrangheta e per sostenere il Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e chi rischia la vita combattendo le mafie tutti i giorni. A sostegno dell’evento organizzato anche il senatore Nicola Morra: “a Milano, perché la ‘ndrangheta non è più solo un problema della Calabria”.

Il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia riporta a tal proposito le parole di Vincenzo Linarello, presidente di Goel, gruppo di cooperative che cerca di creare in Calabria un’economia parallela a quella della ‘ndrangheta: “la provincia di Milano e la Lombardia sono il posto più infiltrato dalla ‘ndrangheta dopo la Calabria, sono il posto dove sta facendo più soldi — dice — . Noi vogliamo essere nel posto dove la ‘ndrangheta sta reinvestendo. E non è in Calabria. Perché la ‘ndrangheta è un problema nazionale e la politica dovrebbe ricominciare a interessarsi alla lotta alle mafie. Non è certo un caso che il progetto di attentato a Gratteri arrivi quando l’inchiesta Rinascita Scott ha iniziato a svelare le connessioni tra vertici della ‘ndrangheta, massonerie deviate e politica”.

Morra chiede ai cittadini presenziare in tanti e cercare, soprattutto, di ricordare l’insegnamento di Paolo Borsellino: “parlate di mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene. E ditemi se sui media italiani si parla adeguatamente di contrasto alle mafie o se tale argomento è trascurato rispetto ai programmi di cucina…”.