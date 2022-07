Guai per l’Astana di Vincenzo Nibali: indagato Miguel Angel Lopez per traffico di farmaci

22 Luglio 2022 13:00

Una brutta sorpresa per l’Astana, squadra di ciclismo nella quale corre il siciliano Vincenzo Nibali. Il compagno di squadra dello “Squalo”, Miguel Angel Lopez, è stato fermato all’aeroporto di Madrid dagli agenti dell’Unità Operativa Centrale (UCO) – Sede del Servizio di Polizia Giudiziaria della Guardia Civile. Il 28enne si era recato in terra iberica per partecipare alla Prueba Villafranca de Ordizia in preparazione alla Vuelta. Il ciclista ha collaborato con gli inquirenti che gli hanno notificato un cambiamento nella sua posizione nell’inchiesta legata al dottor Marcos Maynar, professore all’Università dell’Estremadura: Lopez non è più considerato un testimone ma è indagato.

Secondo quanto si legge su “La Gazzetta dello Sport”, l’obiettivo del tribunale è scoprire i legami di Lopez con il medico in merito a un possibile traffico di farmaci e medicamenti non autorizzati in Spagna. Il team Azana Qazaqstan ha pubblicato un comunicato ufficiale sulla vicenda: “la notizia diffusa dai media ieri sera ci ha colto di sorpresa, e al momento non abbiamo nessun dettaglio ulteriore. A questo proposito, la squadra ha deciso di sospendere Miguel Angel Lopez da qualsiasi attività fino a quando tutte le circostanze del caso non saranno chiarite“.