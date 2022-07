Calcio a 5, ufficiale il nuovo tecnico per la Meta Catania: è Carmine Tarantino

1 Luglio 2022 11:08

Ufficiale: Carmine Tarantino è il nuovo allenatore della Meta Catania Bricocity

“La Meta Catania Bricocity è lieta di annunciare l’arrivo del nuovo tecnico rossazzurro. La società rossazzurra ha affidato la guida tecnica, per la 5ª stagione in Serie A 2022-2023, a coach Carmine Tarantino. Una scelta di prospettiva e di progetto, ma soprattutto di primissimo piano per il club rossazzurro. Carmine Tarantino è tra i migliori allenatori italiani, un nuovo che avanza e che ha guidato negli ultimi anni i grandi talenti azzurri. Lo scorso anno alla guida del Real San Giuseppe, ma soprattutto il must della sua carriera è a tinte azzurre alla guida del settore giovanile della nostra nazionale italiana”. E’ quanto si legge nella nota stampa della Meta Catania Bricocity, che annuncia l’ufficialità del nuovo allenatore.

Nella sua carriera, nonostante i suoi appena 40 anni, Tarantino ha allenato le giovanili del Napoli, vincendo due titoli nazionali Allievi e un titolo Juniores. Poi il passaggio alla prima squadra, con l’approdo alle semifinali play-off e il ripescaggio in Serie A nel 2012. Poi la chiamata azzurra con l’Italia entrando nell’entourage azzurro prima come collaboratore della Nazionale maggiore al fianco di Roberto Menichelli, poi dal 2015 la guida tecnica della Nazionale Under 21.“Sono molto felice – afferma coach Tarantino – approdare in una società strutturata, seria e con grandi progetti ed obiettivi come la Meta Catania è solo motivo di vanto. Con il presidente Musumeci mi lega un bel rapporto nato negli anni. È stato tutto semplice e stimolante nell’accettare la proposta del club rossazzurro soprattutto quando si hanno le stesse idee su progetto e futuro. Adesso lavoro perché è l’unica cosa che conosco per preparare una Serie A difficile, ma che la Meta Catania vuole vivere da protagonista dinanzi ad un cambiamento del futsal italiano che sicuramente influenzerà la stagione e noi vogliamo farci trovare pronti”.