Messina: visita del Sindaco Basile al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Mega

5 Luglio 2022 20:47

Messina, il sindaco Basile ha fatto visita questo pomeriggio al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Mario Mega

Il Sindaco Federico Basile è stato ricevuto oggi pomeriggio dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Mario Mega. A conclusione dell’incontro il Sindaco ha dichiarato di avere trattato col Presidente Mega vari temi di grande attualità, riscontrando ampia disponibilità ad un percorso condiviso che favorisca il turismo, l’indotto e le attività commerciali della nostra città: “Abbiamo discusso della riqualificazione del quartiere fieristico e del waterfront, della realizzazione di un percorso per l’accesso in città dei croceristi e del servizio prestato dagli operatori della mobilità turistica, argomenti sui quali tra ieri ed oggi abbiamo tenuto anche alcuni incontri a Palazzo Zanca”.

“Ho rappresentato al Presidente Mega – ha concluso Basile – che il Comune e la Città Metropolitana non possono essere tagliati fuori dalle scelte e dalle decisioni che riguardano siti di così grande importanza per lo sviluppo del nostro territorio”.