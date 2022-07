18 Luglio 2022 11:58

Messina, Trovato: “ottima notizia per semplificare e velocizzare alcune richieste di titoli edilizi, insieme si può e si ottiene”

“Apprendiamo con sincero entusiasmo la comunicazione dell’assessore Mondello di aver inviato a Palermo la documentazione necessaria per l’approvazione della variante all’art 3 delle Norme di Attuazione del Prg di Messina”. E’ quanto scrive in una nota il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Messina, Ing. Santi Trovato. “Esprimiamo vivo compiacimento – prosegue– per il riavvio delle procedure che porteranno un risultato significativo allo snellimento ed alla semplificazione del rilascio dei titoli edilizi in particolare per quel che riguarda le cosiddette “opere minori”: tettoie, sottotetti, locali tecnologici, giardini d’inverno a certe condizioni potranno essere sbloccate con procedure più spedite”.

“Confermiamo pertanto a scanso di equivoci, che comunque non ci appartengono, la disponibilità a riprendere il confronto con l’assessore sullo stato, ed attualità, dello schema di massima del PRG oggi agli atti del comune e sull’auspicabile riesame delle pratiche di Condono Edilizio, ferme alcune da oltre 30 anni. Ancora più urgente è l’avvio di un tavolo tecnico con gli Ordini professionali per il recepimento del Regolamento Tipo Edilizio Unico, pubblicato dalla regione nella GURS del 03/06/2022 e che i comuni possono adottare, con modifiche per adeguarlo alle esigenze e peculiarità dei territori, con delibera di consiglio entro 120 giorni dal 03/06/2022. Ciò anche in relazione all’invio alla regione delle modifiche al regolamento edilizio attuale del comune di Messina che non può ormai prescindere da quello unico regionale, per non fare lavoro inutile”, conclude Trovato.