Messina, trovato un cane ferito al Papardo: l’appello

26 Luglio 2022 13:46

L’animale potrebbe essere stato abbandonato

“È stato trovato in ospedale un jack russel impaurito e senza collare. Il cane presenta delle ferite superficiali alle zampe”. E’ quanto scrive in una nota l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, che tramite gli account social ha pubblicato una foto del cagnolino, visibilmente impaurito. I medici e gli infermieri hanno subito assistito l’animale, ma ovviamente adesso è il caso che trovi una sistemazione o che chi l’abbia smarrito si rechi sul posto a riprenderlo.

“Se qualcuno in ospedale ha notizie in merito faccia girare questo messaggio per ritrovare il proprietario nella speranza che non sia stato abbandonato”, è l’appello lanciato su Facebook.