1 Luglio 2022 16:42

Città Metropolitana di Messina, indetta la gara per il trasporto degli alunni disabili delle scuole superiori a.s. 2022/2023

La Città Metropolitana di Messina, I Direzione – Servizio Politiche Sociali, del Lavoro, dello Sport, Giovanili ed Occupazionali – rende noto il bando relativo all’Appalto del servizio di Trasporto scolastico a.s. 2022/23 per gli studenti disabili residenti nell’ambito territoriale metropolitano e che frequentano le Scuole Superiori. L’importo a base di gara è di € 1.652.400,00 esclusa IVA 5% ed oneri sicurezza, riferito ad un periodo di max 204 giorni anche non consecutivi. Usufruiranno del servizio 270 alunni disabili, di cui 16 su carrozzina, nelle 5 zone nelle quali è suddiviso il territorio metropolitano. Le offerte e la relativa documentazione dovranno essere presentate in modalità telematica, a pena di esclusione, entro le ore 23:55:00 del 03 agosto 2022.

Tutte le informazioni: il bando, il capitolato speciale d’oneri con tabella Scuole/utenti, il quadro economico e la modulistica fac-simile sono disponibili sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Messina, nelle sezioni: Albo Pretorio: (https://www.cittametropolitana.me.it/albopretorio/dettaglio.aspx?atto=32088) e Bandi di gara (https://www.cittametropolitana.me.it/servizi/servizi-alle-imprese/bandi-di-gara/?bando=57807)