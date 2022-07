Messina, Totaro: “che belle le autostrade del Cas, pedaggio per un’ora di traffico e nessuna sicurezza”

4 Luglio 2022 11:29

L’ex candidato a sindaco di Messina critica la gestione dei Responsabili del Consorzio per le Autostrade Siciliane

“Villafranca – Messina che bella autostrada del CAS. Si paga 1.30€ e si percorre in circa un’ora in fila indiana senza alcuna sicurezza. Responsabili del CAS ma fatemi il piacere”. E’ questo lo sfogo scritto sui social da Salvatore Totaro, ex candidato a sindaco di Messina alle scorse elezioni Comunali. Il dottore critica la condizione delle autostrade siciliane che, come raccontiamo giornalmente tramite queste pagine, rappresentano un imbuto per gli automobilisti, oltre che un rischio in tema di incidente stradali.