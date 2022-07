Messina: sopralluogo dell’Assessore Caruso alle Scalinate della via XXIV Maggio

27 Luglio 2022 09:11

L’Assessore al Turismo Enzo Caruso, accompagnato dal Direttore Generale di Messina Servizi Nicola Russo, ha effettuato un sopralluogo alle Scalinate della via XXIV Maggio, al fine di evidenziare lo stato di decoro e concordare turni e modalità di mantenimento della pulizia, anche attraverso l’istallazione di appositi cestini portarifiuti. L’intervento, programmato d’intesa con il Presidente Pippo Lombardo, mira a ristabilire il decoro delle architettoniche rampe di scale utilizzate ogni giorno da molti croceristi in transito che scelgono percorsi alternativi alla via Dina e Clarenza per raggiungere il Belvedere di Cristo Re.

“Le Scalinate dell’ex via dei Monasteri, oggi XXIV Maggio, – dichiara l’Assessore Caruso – sono luoghi che si prestano ad essere rivitalizzati dall’arte e dalla musica e fruite dalla cittadinanza che rientrano in un progetto più ampio di sviluppo culturale e turistico, già pensato con ‘Le Scalinate dell’Arte’ che andrebbe ripreso. Luoghi che potrebbero essere animati da Associazioni culturali, teatrali e musicali nei fine settimana o durante la permanenza dei croceristi in città. Non è difficile immaginare quanto sia possibile concretizzare con poca spesa eventi di grande effetto”.