Messina, Siracusano: “è stato un onore rappresentare la mia terra in Parlamento”

22 Luglio 2022 17:00

“Spero davvero di poter continuare a lavorare per la mia stupenda città dello Stretto”, è l’augurio che si pone Matilde Siracusano

“È stato un grande onore rappresentare la Sicilia in Parlamento. Spero di averlo fatto bene ma posso garantire di averci messo tutto il mio impegno ed il mio cuore”. E’ quanto scrive tramite le proprie pagine social il deputato messinese di Forza Italia Matilde Siracusano. Con lo scioglimento della Camere diramato dal presidente Matterella dopo le dimissioni di Draghi, i partiti hanno dato il via alla campagna elettorale che porterà alle elezioni del 25 settembre.

“Sono stati 4 anni intensi – prosegue Siracusano – caratterizzati da eventi straordinari che hanno messo a dura prova il Paese. Siamo ancora nel pieno della crisi e servirà uno sforzo superlativo per uscirne. Quindi occorre una maggioranza forte che possa garantire stabilità all’Italia. E sono certa che il centrodestra finalmente tornerà a governare. Voglio ringraziare il mio partito ed il presidente Silvio Berlusconi per avermi dato la possibilità di svolgere la mia attività in Parlamento al servizio del mio territorio che mi ha consentito di ottenere dei risultati importanti per Messina”.

“Spero davvero di poter continuare a lavorare per la mia stupenda città dello Stretto. Ringrazio anche tutti i messinesi ed i siciliani che mi hanno sostenuto in questi anni e anche quelli che mi hanno attaccato ferocemente per pregiudizi da medioevo… ma sono grata anche a loro perché mi hanno stimolato ad impegnarmi sempre più. La parola torna agli italiani il 25 settembre! FORZA ITALIA”, conclude Siracusano.