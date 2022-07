Messina: si è concluso l’international workshop on combinatorial image analysis

18 Luglio 2022 09:16

Messina: si è conclusa con successo la ventunesima edizione della serie di congressi International Workshop on Combinatorial Image Analysis

Si è conclusa con successo la ventunesima edizione della serie di congressi International Workshop on Combinatorial Image Analysis (IWCIA 2022) organizzata dal Dipartimento MIFT (Matematica, Informatica, Fisica e scienze della Terra) dell’Università di Messina e presieduta dal General Chair Giorgio Nordo. Come nella scorsa edizione tenutasi a Novi Sad (Serbia) nel 2020, anche quest’anno, l’incertezza dovuta all’emergenza pandemica, ha costretto il Comitato Organizzatore a declinare il congresso in modalità online, senza però che ciò intaccasse in alcun modo la qualità degli interventi e il numero dei partecipanti. Infatti, oltre 120 ricercatori e studiosi provenienti da quasi tutte le parti del mondo (tra cui Italia, Austria, Germania, Regno Unito, Cipro, Danimarca, Bulgaria, Repubblica Ceca, Serbia, Ungheria, Stati Uniti, India, Pakistan, Arabia Saudita e Nuova Zelanda) si sono registrati e, incuranti dei fusi orari diversissimi, hanno seguito – sia pure a scaglioni – le conferenze generali e le comunicazioni scientifiche che, suddivise in ben cinque sessioni, si sono sviluppate tra il 13 ed il 15 luglio. Numerosi anche i rappresentanti istituzionali che hanno impreziosito l’apertura dei lavori. Il sindaco f.f. di Reggio Calabria, dott. Paolo Brunetti, portando i saluti della sua Amministrazione, ha ricordato come Scienza e Politica debbano “governare” il processo innovativo, contemperando le problematiche del “digital divide” anche in virtù delle nuove risorse messe a disposizione dal Recovery Found. Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, avv. Carmelo Versace, che già aveva concesso il patrocinio all’evento, impossibilitato a partecipare, ha inviato un messaggio di saluto definendo l’iniziativa brillante e “capace di dare lustro al nostro territorio”. Il prof. Filippo Grasso, delegato del Rettore, ha portato i saluti dell’Università di Messina, augurandosi che i risultati finali dei lavori convergano verso il benessere e la crescita economica delle persone e delle comunità locali. La delegata alla ricerca, prof.ssa Valentina Venuti ha dato il benvenuto ai partecipanti in rappresentanza del Direttore del Dipartimento MIFT di Messina, prof. Domenico Majolino ed ha sottolineato come le discipline afferenti all’Analisi Combinatoria delle Immagini quali la Geometria e la Topologia Digitale, basandosi su un approccio di tipo discreto, in contrapposizione ai modelli continui, consentano di fornire soluzioni maggiormente efficienti ed accurate a numerosi problemi della vita reale appartenenti a settori quali la Medicina, la Robotica, la Difesa e la Sicurezza.

Di grande interesse le tre conferenze generali, le cosiddette keynote, magistralmente tenute da altrettanti studiosi di fama internazionale, quali il prof. Bhargab B. Bhattacharya dell’Indian Institute of Technology Kharagpur (India) che ha tenuto una conferenza dal titolo “Digital Geometry in Medical Diagnostics and Biochemistry” dedicata alle applicazioni della Geometria Digitale nel campo della diagnostica medica, il prof. Benedek Nagy, dell’Eastern Mediterranean University (EMU) di Famagusta (Cipro) che ha tenuto una conferenza dal titolo “Non-traditional 2d Grids in Combinatorial Imaging – Advances and Challenges” durante la quale ha riassunto lo stato dell’arte nell’analisi delle immagini basata sulla comparazione di otto diversi tipi di griglie bidimensionali semiregolari che, a differenza di quelle tradizionali basate su celle regolari di forma quadrata, triangolare o esagonale, consentono di digitalizzare in maniera più “calzante” molte immagini del mondo reale e la prof.ssa Jessica Zhang, giovanissima e brillante ricercatrice della Carnegie Mellon University di Pittsburgh (USA) con un curriculum scientifico straordinario, che ha tenuto una conferenza dal titolo “Machine Learning Enhanced Simulation and PDE-Constrained Optimization for Material Transport Control in Neurons” durante la quale, accostando con padronanza e naturalezza strumenti e temi avanzati appartenenti a settori diversi quali l’Analisi Numerica, la Teoria delle Equazioni Differenziali alle Derivate Parziali, la Teoria dell’Ottimizzazione e l’Apprendimento Automatico (Machine Learning), ha illustrato come si possano costruire dei modelli in grado di predire rapidamente l’evoluzione di complessi fenomeni biologici come il trasporto intracellulare.

Di alta rilevanza e spessore anche le numerose comunicazioni scientifiche incardinate in sottosettori quali la Geometria e la Topologia Digitale, la Picture Languages, la Tomografia Discreta e le loro applicazioni. Come è prassi dei convegni IWCIA, tutti i contributi scientifici hanno preliminarmente superato il vaglio di un gruppo di referee anonimi che li ha ritenuti validi anche per la pubblicazione in forma estesa sugli atti congressuali (Proceedings) in un volume speciale della prestigiosa serie Lecture Notes in Computer Science (LNCS) edita dalla casa editrice Springer.

L’associazione Calabria Formazione che ha patrocinato il congresso assieme al Comune di Messina, al Comune di Reggio Calabria, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, al Dipartimento MIFT dell’Università di Messina ed alla casa editrice Springer, nella sua qualità di sponsor tecnico ha costruito ed amministrato il sito ufficiale del congresso (www.iwcia2022.org), gestito il sistema di registrazioni online ed ha assicurato la continuità e la qualità dei collegamenti audio-video sulla piattaforma dedicata per tutta la durata dell’evento.

Le riprese video integrali e i lucidi di tutti i conferenzieri verranno presto resi disponibili a tutti sul portale dell’IWCIA 2022 dove, tra l’altro, verrà anche allestito uno spazio virtuale riservato in cui i partecipanti potranno continuare a scambiarsi idee e spunti nonché discutere di proposte di collaborazione e futuri progetti di ricerca ben oltre la durata temporale del congresso stesso.

Durante la conclusione dei lavori, il General Chair dell’IWCIA 2022, Giorgio Nordo del Dipartimento MIFT dell’Università di Messina, a nome di tutto il Comitato Scientifico-Organizzativo composto da Maddalena Bonanzinga e Mario De Salvo dell’Università di Messina, Reneta Barneva della SUNY University di Fredonia (USA), Bhimraj Basumatary del Dept. of Mathematical Sciences, Bodoland University (India), Valentin E. Brimkov della SUNY Buffalo State University (USA) e Saeid Jafari del College of Vestsjaelland South and Mathematical and Physical Science Foundation, Slagelse (Danimarca), ha ringraziato pubblicamente il Comitato Direttivo dell’IWCIA presieduto dal prof. Gabor Herman del CUNY Graduate Center di New York (USA) per la fiducia che è stata riposta nei suoi confronti nel dargli l’opportunità di presiedere questo importante evento, il proprio Dipartimento MIFT per il patrocinio ed il supporto organizzativo fornito, i tre keynote speakers per aver accettato l’invito a tenere una conferenza generale nell’ambito del congresso, i conferenzieri per la qualità dei loro contributi, i partecipanti registrati per aver aderito così numerosi ed il prof. Filippo Cammaroto suo tutor di dottorato all’Università di Messina ed ha infine salutato tutti i partecipanti dandogli appuntamento, tra diciotto mesi, alla prossima edizione dell’International Workshops on Combinatorial Image Analysis che si terrà probabilmente in Asia.