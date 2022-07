LiveMe: presentato il palinsesto dei concerti, Sciotto consegna le maglie del Messina a Nino Frassica

7 Luglio 2022 12:06

Basile ha chiesto all’attore un particolare supporto per quella che sarà una collaborazione continuativa con la società sportiva e il Comune di Messina

Questa mattina a Palazzo Zanca, presso il salone delle bandiere, è in corso la conferenza stampa di presentazione di LiveMe. La Giunta del neo sindaco Federico Basile sta infatti presentando il palinsesto dei concerti estivi che scattano domani con l’esibizione di Carmen Consoli in Piazza Duomo. Ospite speciale di questo evento è Nino Frassica, eletto anche testimonial dell’Acr Messina per la prossima stagione sportiva.

Il Presidente Pietro Sciotto ha consegnato le maglie a Nino Frassica, al sindaco Basile e al vicesindaco Gallo. Il primo cittadino ha chiesto all’attore un particolare supporto per quella che sarà una collaborazione continuativa. In corso la conferenza in questi minuti, le foto a corredo dell’articolo.