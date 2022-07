Messina, riduzione della distribuzione idrica nella zona centro-nord | INFO e DETTAGLI

25 Luglio 2022 15:42

L’Amam annuncia lavori sulla condotta Montesanto in località via Molino, Camaro, San Luigi. Dal pomeriggio odierno riduzione della distribuzione idrica nella zona centro-nord. I lavori comporteranno la temporanea erogazione ridotta negli abitati compresi tra Viale Giostra, via Palermo alta e San Jachiddu sino a Torre Faro, inclusi i villaggi collinari di San Michele, Masse, Castanea, Curcuraci, Marotta e Faro Superiore nella giornata di oggi 25 luglio e domani 26 luglio. Gli utenti potranno seguire gli aggiornamenti sul sito e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 0903687722 o sulla pagina social all’indirizzo https://www.facebook.com/ufficio.stampa.amam.