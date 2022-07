Messina: restyling di villa Dante, consegnati i lavori

11 Luglio 2022 16:34

Messina: consegnati oggi alla ditta Eurovega Costruzioni i lavori per il restyling di villa Dante, cui ha preso parte l’Assessore Francesco Caminiti

Presente il Sindaco Federico Basile, sono stati consegnati oggi alla ditta Eurovega Costruzioni i lavori per il restyling di villa Dante a Messina, cui ha preso parte l’Assessore Francesco Caminiti. “L’odierna consegna rappresenta un importante passo in avanti del nostro, già avviato percorso amministrativo, per migliorare la Città in termini di benessere della qualità della vita e di vivibilità della comunità”. È quanto ha evidenziato il Sindaco Basile. I primi interventi interesseranno l’illuminazione a led dei campi da tennis e a seguire ha proseguito l’Assessore Caminiti “cercheremo di continuare con i lavori per rendere la zona a verde quanto più fruibile in particolare i campi da tennis in questo periodo, prima dello stop dovuto alle ferie agostane”.

Il cronoprogramma degli interventi prevede un anno di intensa attività di restyling che interesserà il rifacimento del campo di calcetto; la sistemazione degli spogliatoi a servizio dei campi da tennis, nonché la realizzazione di un campo di padel e una pista da skateboard; un’area giochi per i più piccoli; un’area fitness, ed ancora sarà realizzata una struttura polivalente in vetro e legno per essere destinata, soprattutto durante la stagione invernale ad attività di incontri, riunioni e convegni. A seguire, “sono previsti due interventi, l’uno da parte di AMAM relativo alla riqualificazione della vasca esistente attraverso l’attivazione di una fontana artistica caratterizzata da giochi d’acqua musicali; il secondo a cura di Messinaservizi che oltre ad occuparsi della manutenzione del verde con interventi di potatura e messa a dimora di piante, siepi e del prato, provvederà ad installare tavoli e panchine in una zona destinata ad attività-gioco di scacchi e dama”, ha concluso Caminiti. I lavori, al fine di garantire la fruizione alla cittadinanza, saranno realizzati per singole zone evitando così la chiusura totale di villa Dante.