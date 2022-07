Messina su Rai 1, esaltata la Riserva Naturale dei laghetti di Marinello: “mare e paesaggi incantevoli”

18 Luglio 2022 16:53

Lo studioso Francesco Gregorio ha raccontato ai telespettatori il modo in cui si è formata la Riserva Naturale Orientata, meta di turisti provenienti da tutta Italia

Messina torna sul grande schermo. Un servizio del TG1 è stato dedicato alla meravigliosa Riserva Naturale Orientata “Laghetti di Marinello”. Attraverso il racconto di Francesco Gregorio, ricercatore presso l’Università degli Studi di Messina, i telespettatori hanno potuto ammirare le bellezze naturali del tratto di Costa e del promontorio su cui è barricato il Santuario della Madonna Nera di Tindari, il tutto con vista sull’Etna e le Isole Eolie.

I laghetti sono ovviamente il fiore all’occhiello del luogo, ma non sono l’unica caratteristica che attrae i visitatori provenienti da tutta Italia. L’acqua limpida, il mare cristallino, la sabbia che si raccoglie naturalmente sul luogo rendono il cordone litorale un posto davvero incantevole. E poi come non rimanere sorpresi dalla Cattedrale, edificio ricco di storia, leggende e tradizioni. Il video “Sicilia insolita e affascinante: i laghetti di Marinello, nel messinese” può essere rivisto sul sito web della Rai.