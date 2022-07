“Messina Plogging”: oggi la presentazione a Palazzo Zanca

27 Luglio 2022 09:22

Oggi, mercoledì 27, alle ore 10, alla presenza del Sindaco Federico Basile, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, sarà presentata la prima edizione di “Messina Plogging”, gara per coniugare sport e salvaguardia dell’ambiente attraverso la raccolta di rifiuti durante la corsa, in programma domenica 31, nella spiaggia al Pilone di Torre Faro. All’incontro con i giornalisti prenderanno parte il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sportive Francesco Gallo; l’Assessore alle Politiche Ambientali Dafne Musolino; e i Presidenti delle Società Participate rispettivamente, Giuseppe Lombardo di Messina Servizi Bene Comune, Giuseppe Campagna di ATM S.p.A., Loredana Bonasera di A.M.A.M., Valeria Asquini della Messina Social City e Roberto Cicala della Patrimonio Messina S.p.A.. Parteciperanno, tra gli altri, Francesco Giorgio fiduciario del CONI a Messina, Davide Liotta in rappresentanza della ASD ARB, il Presidente del CSI Comitato Messina Santino Smedile ed il Presidente della Proloco Capo Peloro Nello Cutugno.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Messina, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Ambientali, Politiche del Mare e Beni Demaniali Marittimi e supportata dalla Messina Servizi Bene Comune è promossa dall’Associazione sportiva dilettantistica ASB AB Messina unitamente al Centro Sportivo Italiano Messina con l’ausilio dell’Associazione Radioamatori Peloritani. È possibile effettuare le iscrizioni entro le ore 24 di oggi, mercoledì 27, compilando il modulo di iscrizione all’indirizzo https://www.gruppoarb.com/31-luglio-2022-messina-plogging .