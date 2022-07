“Messina Plogging”: mercoledì la presentazione a Palazzo Zanca

25 Luglio 2022 17:51

Alla presenza del Sindaco Federico Basile, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, sarà presentata “Messina Plogging”

Mercoledì 27, alle ore 10, alla presenza del Sindaco Federico Basile, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, sarà presentata “Messina Plogging” la prima gara per adulti che si disputerà domenica 31, nella spiaggia al Pilone di Torre Faro. All’incontro con i giornalisti prenderanno parte il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sportive Francesco Gallo; l’Assessore alle Politiche Ambientali Dafne Musolino; e i Presidenti delle Società Participate rispettivamente, Giuseppe Lombardo di Messina Servizi Bene Comune, Giuseppe Campagna di ATM S.p.A., Loredana Bonasera di A.M.A.M., Valeria Asquini della Messina Social City e Roberto Cicala della Patrimonio Messina S.p.A.. Parteciperanno tra gli altri, Francesco Giorgio fiduciario del CONI a Messina, Davide Liotta in rappresentanza della ASD ARB, il Presidente del CSI Comitato Messina Santino Smedile, e il Presidente della Proloco Capo Peloro Nello Cutugno. L’iniziativa patrocinata dal Comune di Messina, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Ambientali, Politiche del Mare e Beni Demaniali Marittimi e supportata dalla Messina Servizi Bene Comune è promossa dall’Associazione sportiva dilettantistica ASB AB Messina unitamente al Centro Sportivo Italiano Messina con l’ausilio dell’Associazione Radioamatori Peloritani. La gara “Messina Plogging” è finalizzata a coniugare sport e salvaguardia dell’ambiente, infatti si caratterizza nel raccogliere i rifiuti durante la corsa.

È possibile effettuare le iscrizioni entro le ore 24 di mercoledì 27, compilando il modulo di iscrizione all’indirizzohttps://www.gruppoarb.com/31-luglio-2022-messina-plogging