Raccogliere i rifiuti mentre si corre, a Messina sbarca il Plogging: le info sulla prima gara per adulti

14 Luglio 2022 10:58

Il 31 Luglio “Messina Plogging 2022”, la prima gara a Messina per adulti e prima tappa per un progetto più ambizioso. Presso la spiaggia al Pilone di Torre Faro dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Iscrizioni aperte dalle ore 8,00 di domenica 18 luglio per un massimo di 40 partecipanti

Il Plogging è una nuova disciplina sportiva dall’alto valore civico. Tale disciplina coniuga lo sport con la salvaguardia dell’ambiente, nasce in Svezia nel 2016 e velocemente diventa un fenomeno mondiale e consiste nel raccogliere rifiuti mentre si corre. I percorsi possono essere di tipo urbano o extra urbano, la competizione si caratterizza per la quantità di rifiuti raccolti, e per la qualità della corretta diversificazione dei rifiuti il tutto nel minor tempo possibile. Crediamo fortemente nel valore civico di questa iniziativa che coniuga lo sport al rispetto per il luogo dove si vive. Dopo la prima gara del 29 maggio per i bambini, adesso è il turno degli adulti, che potranno diventare autentici Alfieri di una cultura rivoluzionaria ed innovativa. Il 31 Luglio “Messina Plogging 2022”, la prima gara a Messina per adulti e prima tappa per un progetto più ambizioso. Presso la spiaggia al Pilone di Torre Faro dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Iscrizioni aperte dalle ore 8,00 di domenica 18 luglio per un massimo di 40 partecipanti.

La ASD ARB Messina, promotrice dell’evento, ha coinvolto il CSI (Centro sportivo Italiano). La gara del 31 luglio, di circa 16 km, si disputerà in spiaggia nel luogo simbolo e più rappresentativo del nostro litorale, con partenza ed arrivo nella zona Pilone di Torre Faro, cornice ideale per bellezza e suggestione. Infine, come ogni gara che si rispetti, sono previsti premi che saranno assegnati ai primi tre classificati e, segnatamente:

per il primo classificato il Gruppo Franza, Framon Hotels mette a disposizione un fine settimana per due persone, mezza pensione, presso l’hotel Carasco di Lipari dal 9 al 11 settembre 2022 (valore circa 600 euro)

per il secondo classificato il Gruppo Gullo mette a disposizione un orologio (valore circa 300 euro)

per il terzo classificato CASA e PUTIA ristorante Slow Food mette a disposizione una cena per due (valore circa 100 euro)

per info e iscrizione (https://gruppoarb.com/31-luglio-2022-messina-plogging)

Gli organizzatori ringraziano “per la sensibilità e l’efficacia dell’azione” l’Assessore Dafne Musolino (assessorato politiche ambientali). E, per la Messinaservizi Bene Comune SpA: il Presidente, l’Architetto Pippo Lombardo, il consigliere d’amministrazione Mariagrazia Interdonato, il direttore generale, ing. Nicola Russo. E poi ancora Santino Smedile Presidente CSI (Centro Sportivo Italiano) Messina, Renato Cancelliere Presidente della Radioamatori Peloritani e Nello Cutugno, Presidente della Proloco Capo Peloro.